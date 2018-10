Caroline Diament se met aussi à la publicité

publié le 25/10/2018 à 18:28

Aujourd'hui, Jeudi 25 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui pense que les élections au Brésil son catastrophaïques : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui ne vit pas en 2018 après Jésus Christ mais en 133 après Sacha Guitry : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête toujours en lice dans DALS, le Vatican attend samedi prochain pour prononcer le miracle : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui a chanté l’AVE DI MARIA à la 93ième minute : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui crie "Mans Mans" dès qu’il quitte la Sarthe : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête nouvelle égérie de Cofidis pour qui l’amour est dans le prêt : Caroline Diament.

Les Grosses Têtes du jeudi 25 octobre Crédit : Kervin Portelli

