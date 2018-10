Les vacances de Pierre Benichou chez Titoff

publié le 23/10/2018 à 18:19

Aujourd'hui, Mardi 23 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête à qui ça sert d’être grosse tête surtout sur les corners puisqu’il est footballeur : Pierre Bouby.

Une Grosse Tête qui aurait pu avoir une carrière de footballeur s’il était arrivé au match avant le coup de sifflet final : Titoff.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin de rentrer sur un terrain de foot pour être hors-jeu : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui, si elle avait été footballeuse, aurait crié "oh oui oh oui" sur chaque tir, et pis finalement non, ça aurait été côté : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui préférerait qu’à la fin d’un match les joueurs échangent leur short plutôt que leur maillot : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui a parfois tendance à monopoliser le ballon : Pierre Benichou.

Les Grosses Têtes du mardi 23 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

