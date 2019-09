publié le 30/08/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 30 août 2019, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes font leur rentrée des classes

Laurent Ruquier vous présente le premier plateau de la saison :

Une Grosse Tête qui n’a pas de titre de noblesse en Belgique mais qui est la Reine de l’information en France : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête dont le nouveau livre « Vacarme » sort le 4 septembre et déjà on la surnomme « La furie des beaux quartiers » : Gaël Tchakaloff.

Une Grosse Tête qui est prêt à se pacser avec Greta Thunberg pour sauver la forêt amazonienne : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui comme tout professeur fait sa rentrée dès aujourd’hui : François Rollin.

Une Grosse Tête que vous pouvez inviter chez vous si vous n’avez pas d’enceinte connectée : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui pique comme l’abeille et virevolte comme l’éléphant : Bernard Mabille.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !