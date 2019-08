publié le 27/08/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 27 août 2019, Les Grosses Têtes font leur rentrée des classes

Laurent Ruquier vous présente le second plateau de la saison :



Une Grosse Tête qui, avec son corps de sirène reste la figure de proue des Grosses Têtes : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui peut être les poumons de la planète à elle toute seule : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête très à la mode cet été sur la plage grâce à sa bouée géante : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête dont la Poste nous annonce aujourd’hui à la Une du Parisien qu’il y a 50% de plis en moins : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui comme Macron s’est déjà disputé avec un brésilien mais pas pour les mêmes raisons : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont le retour de vacances à la radio est classé rouge au CSA : Laurent Baffie.

