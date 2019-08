publié le 26/08/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 26 août 2019, Les Grosses Têtes font leur rentrée des classes !

Laurent Ruquier vous présente le premier plateau de la saison :

Une Grosse Tête qui revient du Sud que quand il rentre de vacances : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête dont il est facile de savoir où il a passé ses vacances, il suffit de regarder l’agenda des festivals de rock de l’été : Philippe Manœuvre.

Une Grosse Tête dont il est facile de savoir où il a passé ses vacances, il suffit de regarder les festivals d’Opéra : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a dû être visitée par de nombreux touristes cet été à la Rochelle : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête, fan du PSG, qui va essayer de ne pas se blesser dès la rentrée : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qu’on retrouvera samedi soir dans Fort Boyard, le fait qu’il soit là prouve que l’élastique a résisté : Yoann Riou.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !