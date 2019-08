publié le 29/08/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 29 août 2019, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes font leur rentrée des classes

Laurent Ruquier vous présente le premier plateau de la saison :

Une Grosse Tête qui fait son retour dans le Grand Studio avec son orchestre, avec Marcel son beau-frère mais surtout avec sa mauvaise humeur : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête académicien qui va faire la connaissance d’un immortel de la radio en la personne de Pierre Benichou : Marc Lambron.

Une Grosse Tête dont les sorties en librairie lui vaudront peut-être un jour une entrée à l’Académie : Franz-Olivier Giesbert.

Une Grosse Tête qui à défaut d’entrer à l’Académie et entrée au CNRS : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête marseillaise qui contrairement à Pagnol n’a pas fait son entrée à l’académie mais au vélodrome : Titoff.

Une Grosse Tête supporter du PSG, mais contrairement à Neymar, on ne veut l’échanger contre personne : Florian Gazan.

