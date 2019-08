publié le 28/08/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 28 août 2019, Les Grosses Têtes font leur rentrée des classes

Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une nouvelle Grosse Tête qui en est vraiment une, diplômé de l’ENA et académicien français à qui l’on doit des livres comme L’Impromptu de Madrid, L’œil du silence, Vie et Mort de Michael Jackson et ses carnets de bal : Marc Lambron.

Une Grosse Tête qu’on ne risque pas de voir dans un habit vert parce que ça porte malheur au théâtre : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête pour qui l’académie française a eu grand tort de ne pas accueillir Sacha Guitryyyyyyy : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qui fera son entrée à l’Académie Française quand on remplacera les fauteuils par des litières : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui malgré le succès de ses dictionnaires n’a pas fait son entrée à l’Académie parce qu’ils n’ont pas trouvé de noms propres : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui appartient aux immortels de la télévision : Thierry Ardisson.

