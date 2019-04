publié le 11/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, jeudi 11 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête journaliste d’investigation mais qui n’a encore rien trouvé ici : Gaël Tchakaloff.

Une Grosse Tête dont les mauvaises réponses sont plus drôles que les bonnes : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui était steward Air-France avant d’être privatisé par le one-man-show : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui n’est pas de la fanfare mais qui peut prendre une grosse caisse : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui a cherché le PSG toute la soirée d’hier dans les ¼ de finales de la Ligue des Champions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a revendu un vieux costume à Cristo pour qu’il puisse emballer l’Arc de Triomphe : Bernard Mabille.

