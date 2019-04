publié le 05/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 5 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui parle tellement vite que si on n’avait pas inventé la virgule ça ferait longtemps qu’il serait mort asphyxié : Yoann Riou.

Une Grosse Tête qui crie « oh oui » sur les questions et « oh non » quand elle voit arriver Yoann Riou : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui dégaine sans sommation : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui met un de ses albums à fond quand il a besoin d’arroser son jardin : Elie Semoun.



Une Grosse Tête dont la nouvelle devise est « Liberté, Egalité, Opéra Garnier » : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête toujours en tournée avec son spectacle 30 ans d’insolence, et encore il a démarré tard : Bernard Mabille.

