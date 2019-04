publié le 10/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 10 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui vit au bord de l’Océan et qui vient ici faire plouf : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui ne baisse jamais les bras puisqu’il lève toujours le coude : Jean-Jacques Peroni.

Une Grosse Tête pour relooker Peroni envisage un chantier équivalent à la construction de Notre Dame de Paris : Cristina Cordula.



Une Grosse Tête qui n’a qu’un seul dessein : animer ! Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui contrairement au PSG est champion de France des bonnes réponses depuis longtemps : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui touche des honoraires sur les ventes immobilières et une pension d’invalidité sur les questions : Stéphane Plaza.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !