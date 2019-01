Bernard Werber, Grosse Tête parmi Les Grosses Têtes

publié le 29/01/2019 à 18:20

Aujourd'hui, mardi 29 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui en a dans le crâne mais plus au-dessus : Bernard Werber.

Une Grosse Tête qui attend toujours la traduction en ch’ti pour lire la saga des fourmis : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête pour qui trouver une bonne réponse est un travail de fourmi : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête pour qui le festival de Cannes se déroule à Angoulême : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui dégaine sans sommation : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête dont la vie des boutons de chemise ne tient qu’à un fil : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du mardi 29 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

