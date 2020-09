publié le 14/09/2020 à 13:10

L'Amour est dans le pré revient pour une quinzième saison dès 21h05 sur M6. 14 nouveaux agriculteurs sont à la recherche de l'âme sœur. On sait que cette année, le tournage a été retardé pour cause de coronavirus, avec des règles sanitaires draconiennes (tests constants, gel partout, aucun toucher).

On note immédiatement des changements : les candidats reçoivent leur courrier chez eux, et non plus dans une maison où on les réunit tous. Karine Lemarchand participe au "speed dating", c'est-à-dire aux premières rencontres. "Concernant le courrier, on s'était rendu compte que les personnalités les plus fortes donnaient leurs avis sur des personnalités plus influençables et on sait très bien combien la sélection du courrier peut avoir une incidence sur leurs vies, donc c'était finalement bien d'être seul avec ses envies", démarre Karine Lemarchand.

Les épisodes seront cette année "feuilletonnant", compte tenu du montage modifié par le coronavirus. "Un feuilleton ça veut dire que c'est une aventure qu'on a envie de suivre d'un épisode sur l'autre. Il y a parfois des agriculteurs chez qui il se passe beaucoup de choses et qui nécessitent d'être à tous les épisodes. Il y a en pour d'autres pour lesquels il y aura des sauts dans l'espace (...) On a changé la façon de monter, c'est moins mécanique, plus fluide. C'est vraiment le contenu qui va décider du montage", poursuit-elle. Elle conclut : "On ne va plus raconter forcément dans la chronologie, on va effectivement attendre pour voir la fin de ce qu'on vient de voir et qui nous tient en haleine".