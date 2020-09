publié le 15/09/2020 à 00:53

C'est l'heure du "speed dating" dans l'édition 2020 de L'Amour est dans le pré. Les agriculteurs à la recherche de l'amour rencontrent les candidates ou candidats de leur choix afin de tenter d'en savoir plus sur eux, et désigner en fin de compte, ceux ou celles qui pourraient les rejoindre pour passer quelques jours à domicile et ainsi apprendre à mieux se connaître.

Jean-Claude, l'agriculteur sportif, veuf avec trois enfants, rencontraient dans l'émission de ce lundi 14 septembre Khanh, la danseuse d'origine vietnamienne. Après un "baise-main virtuel", la conversation s'engage, mais elle a été marquée par plusieurs couacs. Tout d'abord Jean-Claude offre du vin, mais Khanh n'en boit pas. Elle a semblé apprécier néanmoins le petit mot écrit par l'agriculteur : "À ma danseuse bio, sportive". Mais après ça, la conversation a pris une autre tournure.

"Vous et moi on appartient à la génération bénie par Dieu" 🤔😅

Les speed-dating démarrent forts dans la nouvelle saison de #ADP pic.twitter.com/TFGvh1wLwI — M6 (@M6) September 14, 2020

En effet, Khanh semble oublier que le temps accordé est très limité, et surtout elle s'attarde sur un sujet plutôt délicat : l'ex-femme de Jean-Claude, décédée après 35 ans de vie commune. "Comment vous avez pu vous aimer pendant 35 ans, et puis finir par... ? Il n'y a que la mort qui a pu vous séparer", demande Khanh. "C'est ça ! Ben oui, elle était malade", a répondu l'agriculteur.