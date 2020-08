"L'Amour est dans le pré" : Maud et Laurent lancent un appel à l'aide pour leur ferme

publié le 14/08/2020 à 12:45

C'est un appel à l'aide qui fait le tour des réseaux sociaux. Maud et Laurent, qui se sont rencontrés dans la saison 14 de L'Amour est dans le pré, font face à d'énormes difficultés pour sauver leur exploitation.

Dans un message posté sur son compte Instagram, Maud détaille la lutte permanente du couple pour tenter de joindre les deux bouts et faire tourner la ferme, frappée par la sécheresse et les dettes accumulées. "Suite à la sécheresse qui perdure depuis plusieurs années et surtout des dettes importantes dues à de mauvais choix dans le passé de Laurent, nous avons besoin de vous", explique l'ancienne serveuse qui s'est installée dans la Nièvre.

"Laurent travaille comme un forcené et à la volonté de s'en sortir mais il a besoin d'un coup de pouce. Il n'est pas facile pour lui de demander de l'aide mais nous n'avons pas le choix. Nous voulons continuer la tête haute et ne pas baisser les bras. L'argent récolté servira à rembourser les dettes et recommencer du bon pied", poursuit Maud.

Le couple organise "un week-end solidarité" dans leur ferme les 26 et 27 septembre prochains et créera bientôt une cagnotte en ligne, comme le précise Maud. Le 23 juillet dernier, elle avait déjà posté un long message parlant de la sécheresse qui impactait la ferme, mais gardait bon espoir : "Laurent est inquiet mais nous gardons le moral. Comme il me dit souvent : 'Nous sommes riche du cœur' et c'est ça le plus beau".