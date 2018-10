VIDÉO - Jean-Pierre Pernaut va mieux et tient à le faire savoir

publié le 09/10/2018 à 13:09

Il se porte très bien et le fait savoir. Jean-Pierre Pernaut, a souhaité adresser un message à son public après avoir été contraint de s'écarter des plateaux de télévision, le 25 septembre 2018. Atteint d'un cancer de la prostate, le présentateur du JT de 13 heures de TF1 a publié une vidéo sur son compte Twitter, dans laquelle il explique avoir subi une opération. Et tout semble s'être bien passé.



"Tout va pour le mieux comme vous pouvez le constater (...) Tout s'est bien passé (...) Il faut savoir se battre et faire confiance aux médecins et tout peut très bien se passer comme ça a été le cas pour moi", a expliqué le journaliste.

L'emblématique présentateur du 13 heures, qui a fêté ses 30 ans d'antenne en février 2018, avait été remplacé depuis fin septembre par Jacques Legros. Aucune date de son retour à l'antenne n'a pour l'instant été donnée.



Bonjour à tous !

Un grand merci pour tous vos nombreux messages de soutien ! Voici quelques nouvelles,



Merci de votre fidélité et à très bientôt ! pic.twitter.com/EwU67nknZz — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) 8 octobre 2018