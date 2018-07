Jean-Pierre Pernaut, un monument cathodique français

publié le 22/02/2018 à 22:21

22 février 1988 - 22 février 2018. Depuis 30 ans, Jean-Pierre Pernaut donne rendez-vous aux Français à 13h sur TF1. Portrait d'un monument cathodique français. Le 29 juin dernier, il terminait son journal, adossé au bureau du plateau mimant dans un sourire le portrait officiel d'Emmanuel Macron.



Plus de 5 millions et demie de Français votent chaque jour pour le JT de Jean-Pierre Pernaut, le roi du 13h, et d'une certaine idée de l'Hexagone. Celle des terroirs, des artisans, des marchés. Un personnage qui trouve sa place dans les romans de Houellebecq. Visage de TF1 depuis la création de la chaîne le 6 janvier 1975, et du 13h depuis 1988. Une grand-messe de l'info qu'il a façonnée, avec un credo : faire parler les vrais gens.

Les vrais gens, pour Pernaut, sont souvent provinciaux. Le natif d'Amiens, qui rêvait de travailler au Courrier Picard le revendique. Et tant pis si certains le trouvent beauf, réac, voire même facho lorsqu'en 2016, entre deux reportages, Jean-Pierre Pernaut lâche en guise de transition : "Voilà, plus de place pour les sans-abri, mais en même temps, les centres pour migrants continuent à ouvrir partout en France".

Le présentateur persiste et signe, quitte à ne pas plaire aux bobos parisiens. Ultra perfectionniste pour les uns, soupe au lait, colérique pour les autres. Pernaut clive et le sait, mais trace sa route. Et cela, jusque sur la glace. Comme lors du trophée Andros, où le triple champion de France de hockey sur gazon s'adonne à une autre passion : le sport automobile.



Il apparaît alors, sous son casque, aux côtés de son fils Olivier, pilote de rallye professionnel. Des pistes, aux planches, Jean-Pierre Pernaut écrit aussi des pièces de théâtre avec sa femme, Nathalie Marquay, ancienne miss France. Demain, leur dernière création, Régime Présidentiel, sera joué à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Sur l'affiche, c'est Philippe Risoli, l'un de ses anciens camarades de TF1, qui s'adosse à un bureau, et qui reprend lui aussi la pose présidentielle.