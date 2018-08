publié le 30/08/2018 à 12:18

Après un été particulièrement caniculaire, l’heure du bilan est venue pour les agriculteurs. Jade accueille ce jeudi 30 août, Jean-Pierre Pernaut : "Faisons le point sur la situation dans nos campagnes avec un grand connaisseur de la ruralité, notre inoxydable confrère Jean-Pierre Pernaut".



"Hélas, comme vous le verrez tout de suite après ce journal, la météo d’Evelyne Dhéliat n’est pas folichonne. Alors prenons la route de nos régions, ces régions que nous aimons tant, direction Hymegonfle-le-Ruquier dans la Sarthe." Jade l’interrompt alors : "Hymegonfle-le-Ruquier, vous êtes sûr que c’est un village ? Vous ne seriez pas plutôt en train de régler vos comptes avec Laurent Ruquier qui vous lance des piques dans la presse en ce moment ?"

"Vous avez raison, ma p’tite Jade", lui répond le présentateur. "Oublions les querelles bien parisiennes. Je vous emmène dans un petit hameau rural bien sympathique qui l’a échappé belle, puisqu'il a bien failli perdre sa principale activité touristique. Il s'agit de La Fistinière, qui a failli fermer suite à des disparitions inexpliquées de radars dans le hameau et tout ça à cause d’un préfet un peu bouché. Mais heureusement tous les Fistiniens et toutes les Fistiniennes ont levé le poing et mis la main au pot et la Fistinière restera bien ouverte comme d’habitude."

Et de conclure : "Et l’autre bonne nouvelle, ma p’tite Jade, c’est que la prochaine fois que Laurent Ruquier me cherche dans ses interviews, je lui donne rendez-vous au duty-free de la Fistinière où je serai avec la bande à Booba".