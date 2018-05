publié le 13/05/2018 à 00:34

C'est une habitude et Élodie Gossuin s'apprête à devenir une vraie légende vivante de l'Eurovision. Depuis son fameux "Youhouhouhouhou" chanté avec un enthousiasme désarmant après la prestation d'Amir, l'ex-Miss France, devenue présentatrice télé, continue de tenir son rôle. Chaque année, elle présente les points que le jury français de l'Eurovision offre aux candidats du concours.



N'écoutant que sa bravoure et son amour pour les candidats de la France, Élodie Gossuin a - une nouvelle fois - entonné quelques notes de la chanson française, cette année celle du duo Madame Monsieur, Mercy. "Madame, Monsieur bonsoir ! Et surtout Mercy, Mercy, Mercy, Mercy ! Oui, merci for this amazing show (pour ce spectacle incroyable) !", a-t-elle chanté avant de donner 12 points à la chanteuse israélienne. Une chanson et un jeu de mots, il n'en fallait pas plus pour ravir les internautes français qui attendaient ce moment avec impatience.

Après son "Youhouhouhouhou"... merci Élodie Gossuin ¿ #Eurovision pic.twitter.com/Gklfj62Lh7 — David Pauget (@DavidPauget) 12 mai 2018