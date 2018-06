publié le 11/06/2018 à 16:27

La liste des chansons en soutien à l'équipe de France de football n'en finit plus de s'allonger. Après Tal et son hymne Mondial ou encore Cyril Hanouna qui veut "pécho" la coupe du Monde, c'est au tour de Francis Lalanne de donner de la voix pour supporter les Bleus.



À l'occasion de la Coupe de Monde de football 2018 qui débutera le jeudi 14 juin en Russie, l'artiste et grand fan de foot vient de dévoiler son hymne : Le chant des supporters. Un morceau fédérateur, comme un "cri de ralliement" pour les fans de l'équipe de France et les amoureux du ballon rond. L'auteur-compositeur-interprète a par ailleurs enregistré "ce chant du départ" avec les Corsaires de Dunkerque.

"Que ce soit la Victoire en chantant ou la défaite en chantant, on vit ensemble, on meurt ensemble! On gagne ensemble, on perd ensemble : mais on ne se lâche jamais la main!", écrit Francis Lalanne dans une chronique publiée sur Le Huffington Post. Mais cette chanson ne date pas d'hier : en effet, elle a été composée au moment de l'Euro 2016 en France.

Ce n'est pas la première fois que le chanteur-poète engagé soulève les foules en chanson. En avril dernier, il s'illustrait dans un étonnant duel musical face à Philippe Katherine, où chacun avait écrit un hymne pour leur club favori (Chambly pour le premier, Les Herbiers pour le second) qui s'affrontaient en demi-finale de la Coupe de France.