Manu Payet explique pourquoi il ne fera jamais Fort Boyard

Manu Payet est de retour dans les salles obscures ! Le comédien et humoriste est à l'affiche de Budapest, la première comédie de Xavier Gens. L'humoriste donne notamment la réplique à Jonathan Cohen (Serge le mytho) et Monsieur Poulpe (présentateur des Recettes pompettes sur YouTube). Le film, au cinéma le 27 juin prochain, est tiré d'une histoire vraie.

"Budapest", la première comédie de Xavier Gens, avec Manu Payet et Jonathan Cohen (27 juin)

L'histoire : Vincent (Manu Payet) et Arnaud (Jonathan Cohen) ont beau avoir fait la plus grande école de commerce française, ils s’ennuient ferme dans leur travail. L’un, Vincent, travaille avec acharnement pour une multinationale sans aucune reconnaissance. L’autre, Arnaud, stagne dans la société du père de sa femme, Audrey. A l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis, qui est un vrai échec, ils font la rencontre d’une strip-teaseuse qui leur parle de Budapest. Vincent a alors une idée qui va changer leur vie : créer une entreprise qui organise des enterrements de vie de garçon dans cette ville de débauche, où les boîtes de nuit pullulent, l’alcool coule à flots et la démesure est au rendez-vous.

Après avoir abandonné leur emploi, et emprunté beaucoup d’argent, les deux amis se lancent. Avec l’aide de Georgio (Monsieur Poulpe), un expatrié qui leur a fait découvrir les "trésors cachés" de Budapest, ils créent l’agence de voyage "Crazy Trips". Mais cette aventure entrepreneuriale va bouleverser l’existence de Vincent et Arnaud. Cette nouvelle vie entre Paris et la capitale hongroise mettra à l’épreuve à la fois leur amitié fraternelle, mais aussi leur couple. Et ils vont se confronter aux risques du métier.

Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film...

> "Budapest" - Bande-annonce Officielle

