Fort Boyard : l'épreuve critiquée des cylindres retirée

publié le 14/05/2018

C'est une épreuve vieille de 25 ans qui va être retirée du programme de l'émission Fort Boyard, diffusée par France 2. "Les cylindres", imposaient aux candidats de glisser sur des rouleaux instables. Sauf que ce sont surtout les femmes qui relevaient ce défi, seuls dix hommes s'y sont risqués contre plus d'une centaine de candidates, dévoilant en partie leur poitrine devant les caméras prévues pour filmer en gros plan.



Une épreuve 'très appréciée de la gent masculine' explique même le site du jeu de France 2, comme l'a relevé Le Parisien. Si la production de l'émission reconnaît avoir été sensible à l'évolution des mentalités, quelques mois après le scandale Weinstein, elle assure que la motivation principale est simplement le renouvellement des épreuves. "Nous disposons de peu de cellules sur le Fort. Soit on en rénove certaines soit on crée de nouveaux défis, les cylindres faisaient partie des plus vieilles épreuves."

"Rien de malveillant"

"Il n’y avait rien de malveillant, mais les mentalités ont évolué, explique au Parisien une ancienne miss France qui y a déjà participé. C’est bien que ça s’arrête. Ou alors, il faut envoyer autant d’hommes que de femmes." Certaines participantes finissaient par opter pour des tenues ras du cou au cas où elles auraient dû participer à cette épreuve.