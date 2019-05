publié le 18/05/2019 à 20:41

L'heure du grand spectacle approche. Un événement musical, scénique et parfois politique : la finale du Concours Eurovision de la chanson. Pour cette édition 2019, la soirée va se passer en Israël, à Tel-Aviv pour être précis, le pays de la tenante du titre : Netta Barzilai. En 2018, elle avait enflammé le public avec Toy.



Cette année, la France a de grandes chances de l’emporter avec Bilal Hassani et son titre Roi. Le chanteur et youtubeur, très à l'aise en anglais, et avec un style reconnaissable entre mille, a su conquérir le cœur des votants français. Il figure aussi parmi les favoris dans les tableaux des bookmakers de l'Eurovision. Mais il n'est jamais arrivé au sommet du classement. Cette place est celle du Néerlandais Duncan Laurence, le grand favori de cet Eurovision 2019.

Il aura à affronter une bonne vingtaine de concurrents. Vous pouvez découvrir leurs prestations lors des deux demi-finales : les gagnants et les perdants de la 1ère demi-finale et de la 2nde demi-finale. Vous pourrez aussi découvrir les chansons auxquelles vous avez échappé...

La finale de l'Eurovision, minute par minute

21h15 - C'est Malte qui commence avec Chameleon, une chanson parfaitement produite, idéale pour danser sur la plage cet été. On pardonnera les quelques fausses notes du départ. Le stress sans doute... Bravo à Michela pour ce beau départ. Elle a su mettre l'ambiance dans la salle.



21h02 - Netta et Dana ouvrent le bal. Chaque candidat a droit à cinq secondes pour faire un sourire et un beau "coucou" à la caméra. Attention : opération séduction.



20h46 - Notre envoyé spécial Laurent Marsick est à Tel-Aviv, il a rencontré le couturier Jean-Paul Gaultier, un habitué de l'Eurovision. Il vient chaque année et a même habillé des candidats. Ce soir, c'est sa grande amie Madonna qu'il habille. Elle chantera (hors compétition naturellement) au milieu de la finale.

Jean-Paul Gaultier évoque la candidature de Bilal

Que pense le couturier d'une éventuelle victoire de Bilal Hassani ? "Eh bien, ça serait la victoire de la différence, parce qu’il montre de la différence, c’est aussi ça l’Eurovision : montrer différentes sortes de sensibilités, l’ouverture, la réunion et l’amour, explique Jean-Paul Gaultier qui se souvient, Dana International [gagnante en 1998] a chanté au moment des pré-sélections une très belle chanson où tout le monde s’embrassait, avec des cœurs, c’était très beau, et en même temps un vrai message qui a une valeur encore plus ici à Tel Aviv".



"Je trouve que Bilal est très bien. Pour lui c’est comme un conte de fée, continue-t-il. Et puis, c’est très bien parce qu’il a une énergie et je trouve que c’est assez extraordinaire parce qu'entre les pré-sélections qu’il y a eu (lors de Destination Eurovision, ndlr) et maintenant, je trouve qu’il a fait des pas à une vitesse incroyable, aussi bien dans les interviews que dans sa voix. Le nouveau clip de Bilal est magnifique et montre justement ces différences".



20h38 - À quoi ressemble la dernière journée de concentration et de répétition pour Bilal ?

C'est le jour de la grande finale de l'#Eurovision 2019 !



