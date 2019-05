publié le 18/05/2019 à 09:04

Plus d'une centaine de millions de téléspectateurs seront une nouvelle fois rivés devant le petit écran ce samedi 18 mai. Cette 64e édition du Concours Eurovision de la chanson est organisée à Tel-Aviv (Israël), après la victoire de Netta Barzilai et sa chanson engagée l'an passé, sur la scène de l'Altice Arena à Lisbonne (Portuga).



Après les deux demi-finales du concours qui se sont déroulées quelques jours plus tôt, on connaît désormais l'identité des 26 candidats en lice pour le show le plus regardé à travers la planète. Hormis l'enjeu principal, une star internationale viendra pimenter un peu plus le concours : Madonna fera son grand retour, et devrait interpréter deux titres dont un inédit de son prochain album.

Mais la question que tout le monde se pose est évidemment la suivante : qui réussira à séduire les jurés et le public du monde entier ? Il faut rappeler que les votes des jurés internationaux et ceux des téléspectateurs comptent chacun pour 50% du résultat final.

Qui sont jurés internationaux et comment votent-ils ?

Actuellement, tous les diffuseurs participants doivent réunir un jury national composé de cinq membres, dont un président. Ces derniers ne sont pas choisis au hasard, ils doivent impérativement avoir une profession en lien avec l’industrie de la musique et être choisis de manière équilibrée, afin d’assurer une certaine représentativité, en termes de sexe, d’âge et d’origine.



Autre critère de sélection, ils doivent tous posséder la nationalité du pays qu'ils représentent et n'avoir aucun lien avec le diffuseur ou avec un candidat pour garantir leur impartialité.



Pour établir leur classement, ces derniers se réunissent dans leur pays lors des deuxièmes répétitions générales, qu'ils doivent tous regarder en direct afin de procéder à la notation des candidats. Il n'ont pas le droit de s'abstenir ni de voter pour le candidat de leur pays.

Quelles sont les modalités du vote du public ?

Durant l'émission, chaque diffuseur participant au concours doit permettre aux téléspectateurs de son pays de voter. Ces derniers ont un interdit : celui de voter pour le candidat représentant leur nation.



Les votes des téléspectateurs, comme ceux des jurés internationaux sont ensuite convertis en points et attribués aux 10 pays ayant recueillis le plus de voix. Ces derniers reçoivent ainsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 12 points pour le candidat le plus plébiscité.

Comment seront annoncés les résultats ?

C'est LE moment attendu par tous : celui de l'annonce des résultats, qui intervient en général après minuit. Et cette année, les organisateurs ont décidé de faire évoluer cette partie du show, pour apporter encore plus de suspense et de tension.



À la fin de la soirée, les points des téléspectateurs seront donnés selon le classement du vote des jurés. Par exemple, si le jury international a classé en dernière position le candidat biélorusse, les votes de la Biélorussie seront annoncés en premier. Et si le jury professionnel a désigné en première position le candidat italien, les votes de des téléspectateurs italiens seront les derniers à être dévoilés. Une manière de faire rester les téléspectateurs devant leur petit écran jusqu'au bout de la nuit.