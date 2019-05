Eurovision 2019 : pourquoi Bilal Hassani a choisi deux danseuses différentes ?

publié le 18/05/2019 à 14:01

Sur la scène Bilal a choisi de ne pas être seul. Deux danseuses l'accompagnent, deux jeunes filles qui, comme Bilal, ont souffert de discrimination. La première s'appelle Lizzy Howell, l'autre Lin Ching Lang. Pour Bilal, cette association est une vraie réussite : "J’avais plein de questions, je me disais peut-être que personne ne va comprendre l’histoire de 3 personnes différentes en même temps et en 3 minutes… C’est très court. Mais pour l’instant j’ai l’impression que c’est un pari gagné parce que les gens que je rencontre semblent comprendre, semblent être touchés et se reconnaissent parfois dans la performance", explique Bilal Hassani.



"Ce qui m’a parlé, c’est que Lizzy n’a pas le physique accepté par la société pour être danseuse… Elle n’a pas écouté ça, elle s’est battue et elle danse, et je me suis reconnu dans cette histoire… Comme moi, on m’a souvent dit qu’il fallait que j’arrête, que je devais me cacher. Et puis il y a Lin qui vient de Taiwan, qui est sourde de naissance et elle danse. Elle aussi, on a essayé de l’empêcher de danser."

Le regard de Bilal se perd deux secondes, ses yeux s'illuminent, comme s'ils revivait en accéléré la rencontre avec ces deux danseuses. "On a pleuré", glisse le jeune homme.

Puisque la jeune artiste ne peut pas se caler sur la musique, c'est le chanteur qui lui indique le rythme à suivre. "Pendant la performance explique Bilal, je glisse ma main près de son oreille et je tapote pour lui donner le "un-deux"… La jeune fille se met alors à danser en comptant ses pas dans sa tête. Elle ressent aussi dans ses pieds les vibrations de la chanson au sol". L'effet est bluffant. "Je voulais faire quelque chose de vrai, conclut Bilal, je voulais aussi embellir le morceau pour qu’il soit juste et honnête. Notre objectif c’était d’être fier de la performance… et pour l’instant je le suis ! "

La grande finale aura lieu ce samedi 18 mai et sera retransmise dans 200 millions de foyers à travers le monde, et sur France 2 en France. Aux commentaires : Stéphane Bern et André Manoukian.