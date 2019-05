publié le 18/05/2019 à 13:26

C'était la surprise (demi-surprise car on ne cache rien à Bilal) du petit déjeuner : une dizaine d'amis du candidat français à l'Eurovision a débarqué dans la matinée à l’hôtel de la délégation française. Après un copieux petit déjeuner, Bilal et ses amis se sont isolés pour une séance photo et ont échangé assis, face à la mer.



De loin, on entendait les rires de ces amis qui fonctionnent comme une petite famille. on sent une vraie affection entre eux, un vrai soutien aussi pour Bilal qui, malgré le cuir tanné par les insultes quotidiennes sur les réseaux sociaux, garde le cap et un sourire qui n'a rien de faux. Une bienveillance étonnante pour chacun. Il connait tous les membres de la délégation par leur prénom et salue chaque personne le matin, sans jamais oublier de demander "comment vas-tu ?".

Les retrouvailles avec ses amis ont "reboosté" les batteries du jeune Bilal, on le voit on le sent et on l'entend, "ça rigole beaucoup, c'est génial", glisse un membre de la délégation, heureux de voir Bilal si joyeux. Il faut dire que la fin de semaine a été fatigante à l'approche de la grande finale. Oubliés les soucis de voix, tout ça semble être loin derrière, même si le candidat n'enlève plus depuis deux jours son écharpe (une performance quand on sait qu'il fait plus de 30° dehors), et fuit toutes les clims. Sa maman a d'ailleurs très souvent la tête en l'air pour vérifier que son fils de se retrouve pas sous une clim.

Bilal en compagnie de ses amis Crédit : Laurent Marsick

Les retrouvailles avec ses amis ont été un peu écourtées par la longue préparation par laquelle Bilal doit passer avant de monter sur scène (pose de perruque, maquillage...), une préparation impossible à faire sur place, dans les loges de l'Eurovision.



Deux heures plus tard, voici le candidat français prêt à partir. Entre-temps, le bus s'est garé devant l'hôtel, le chef de la délégation effectue des allers-retours. Une brassée de drapeaux français attend sagement dans un coin, ils seront embarqués dans les soutes du bus, et distribués sur place "n'oubliez pas d'en garder un pour la présidente !" (Delphine Ernotte présidente de France Télévisions ndlr) lance un membre de l'équipe.



Bilal et sa maman en route pour la finale Crédits : Laurent Marsick | Date : 18/05/2019 3 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Bilal et sa maman en route pour la finale Crédits : Laurent Marsick | Date : Bilal et Lizzy sa danseuse en route pour la finale Crédits : Laurent Marsick | Date : Bilal et sa danseuse Lin. Crédits : Laurent Marsick | Date : 1 / 1 < > +

Voici Bilal qui arrive et s’arrête devant un danseur portugais qui veut le saluer ( le Portugal éliminé en 1/2 finale loge dans le même hôtel). Embrassades. "Bonne chance", lui glisse le jeune danseur portugais. Bilal accepte alors de nous dire quelques mots, dernières impressions avant une longue journée : "Je me sens très bien, glisse-t-il au micro de RTL, j'ai extrêmement hâte d'y être... Faut que ça commence... ".

Bilal ne ressent "pas de pression" pour ce soir

Hier soir il a participé à l'autre finale, diffusée uniquement devant les jurys professionnels des 26 pays finalistes. Angoissé pour ce soir ? " Non pas de pression pour ce soir, franchement j'étais plus stressé pour ce qui était vote du jury show (hier) parce que ce sont des pros de la musique qui donnent des notes, là ce soir c'est vraiment la sensibilité du public qui va jouer et ça on ne peut pas le contrôler, ça va être vraiment du lâcher prise ce soir", promet Bilal. Dans le hall de l’hôtel, Bilal retrouve son équipe artistique ainsi que ses deux danseuses Lizzy et Lin. On s'embrasse, on se glisse des mots tendres, on se souhaite bonne chance.



12h26 (11h26 heure française), le bus de la délégation française démarre, les dés sont jetés. Finale ce soir à suivre à 21 h sur France 2 avec Stéphane Bern et André Manoukian aux commentaires.