publié le 30/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 30 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui sent aussi beau qu’un brin de muguet mais qui ne symbolise pas vraiment la fête du travail : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui a bien fait d’arrêter la politique, parce qu’ici au moins on cherche vraiment des réponses : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui donne plus facilement des maisons que des bonnes réponses : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête dont le mental est plus solide que celui des joueurs du PSG : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qu’on a plus de mal à restaurer que notre dame : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui quand il se réveille a souvent la marque du comptoir sur la joue : Jean-Jacques Peroni.





