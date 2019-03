La tenue d'Arielle Dombasle ne laisse personne indifférent !

publié le 19/03/2019 à 18:01

Aujourd'hui, mardi 19 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qu’on peut regarder sur LCI, entendre sur RTL et lire à la maison avec son livre « Corentine ».

…Roselyne Bachelot

Une Grosse Tête qui s’appelle Arielle et qui était adoucissante bien avant la lessive.

…Arielle Dombasle

Une Grosse Tête qui a transformé Bobino en « Bobinord » toute la semaine dernière.

…JeanFi Janssens



Une Grosse Tête qui sans le savoir a déjà incarné JeanFi au cinéma puisqu’elle était hôtesse de l’air dans Banzaï.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui depuis samedi se demande encore comment on peut saccager et incendier un bar.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête appartient à la catégorie des grands du rire de petite taille.

… Elie Semoun

