VIDÉO - Des Grosses Têtes heureuses de retrouver Olivier de Kersauson

publié le 18/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 18 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui quand il fait son retour dans le Grand Studio nous permet de découvrir ce que ressent la femme du marin qui voit arriver son mari après 6 mois en mer : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui prouve à tous les Marins que les sirènes existent : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui est notre phare quand on cherche un peu d’information dans cette émission : Christine Ockrent.



Une Grosse Tête dont le taux de bonnes réponses est toujours à marée haute : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui dans un tour du monde avec Olivier de Kersauson, se retrouverait accroché en haut du grand mat au bout de 10 minutes : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui rame sur toutes les questions : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du lundi 18 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

