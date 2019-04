publié le 26/04/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 26 avril 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui peut chanter, jouer la comédie, réaliser un film, créer un parfum, c’est simple elle a plus de fonctions que le dernier Iphone : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui, après avoir croisé les plus grands de ce monde, croise les plus drôles : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui la nuit au Mans se fait appeler Henriette : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui a fait la version marseillaise du régime « comme j’aime » avec du Pastis et des chips : Titoff.



Une Grosse Tête dont le savoir-faire pour mettre en boite vaut largement celui de William Saurin : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête dont le cri « oh oui, oh oui » est réclamé par toutes les radios : Caroline Diament.

