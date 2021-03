publié le 31/03/2021 à 13:27

Britney Spears sort de son silence, après la diffusion du documentaire Framing Britney Spears. Réalisé par The New York Times, il retrace la carrière de la chanteuse, sa descente aux enfers, sa mise sous tutelle, le média bashing et slut-shaming dont elle a été victime. Les réactions ont été tellement fortes de la part du public que Justin Timberlake, son ex petit-ami, s'est excusé pour son comportement, plus de 10 ans après leur séparation.

"BritBrit" n'avait pas encore réagi à la diffusion du documentaire, ni à ses conséquences. Plusieurs médias américains ont en effet reconnu que la star a été maltraitée médiatiquement à l'époque. Sur Instagram, l'interprète de Toxic et Oops... I did it again ! est donc sortie de son silence dans un long message pour ses abonnés, illustré par une vidéo où elle danse sur Crazy d'Aerosmith.

Si Britney Spears avoue qu'elle n'a pas regardé entièrement Framing Britney Spears, elle reconnaît que ce qu'elle a pu voir l'embarrasse car "il braque les projecteurs sur moi. J'ai pleuré pendant deux semaines et je continue souvent de pleurer ! Je fais ce que je peux avec ma spiritualité pour préserver ma joie et mon bonheur". Elle conclut : "Je ne suis pas là pour être parfaite, la perfection c'est ennuyeux. Je suis là pour partager de la gentillesse".

Britney Spears se confie comme rarement

Dans la première partie de son message, "BritBrit" ouvre son cœur sur toutes les épreuves qu'elle a traversées et leurs répercussions, qu'elle subit encore au quotidien. "On a toujours fait des suppositions sur ma vie, j'ai toujours été scrutée et jugée !!! Pour ma santé mentale, j'ai besoin de danser toutes les nuits de ma vie (...) J'ai été exposée toute ma vie aux yeux de tous en faisant le show sur scène", décrit la chanteuse, sous la tutelle de son père depuis 2008.

"Cela demande beaucoup de force de croire en l'univers avec sa propre vulnérabilité car j'ai toujours été tellement jugée, insultée et embarrassée par les médias, et je le suis toujours d'ailleurs", poursuit Britney Spears avec des émojis de pouces tournés vers le bas. Une confession qui a ému sa communauté composée de milliers de fans à travers le monde.

Britney Spears a rendez-vous le 27 avril prochain devant la justice pour savoir si elle restera sous la tutelle de son père. La star avait déjà demandé que Jodi Montgomery, qui avait déjà travaillé pour Britney Spears dans le passé, devienne sa tutrice permanente, comme l'explique le média américain Today.