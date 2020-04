publié le 14/04/2020 à 21:35

À chaque épisode de l’émission américaine Celebrity I.O.U., il est proposé à une star hollywoodienne d’offrir la rénovation totale d’une maison à une personne ayant une place importante dans leur vie.

Lundi 13 avril, Brad Pitt a répondu à l’invitation des présentateurs et jumeaux Drew et Jonathan Scott, comme le rapporte Paris Match. Et c’est sa maquilleuse, Jean Black, avec qui il travaille depuis les années 1990, qui a vu sa maison être rénovée pendant ses vacances.

Elle se rappelle de leur rencontre : "En 1990, j’ai été appelée pour faire un film nommé Cool World, et ils m’ont dit qu’il y avait un jeune homme dedans, un jeune acteur, et son nom était Brad Pitt".



Le présentateur Jonathan Scott garde un bon souvenir de Brad Pitt : "À la fin, il s’est souvenu de tous les noms de chaque personne de l’équipe de production qui a rénové la maison", a-t-il raconté. "Il se souvenait de tout le monde et souhaitait s’assurer qu’ils sachent combien il était reconnaissant pour tout. C’était un vrai gentleman dans tous les sens du terme".