publié le 01/09/2020 à 14:24

Brad Pitt a-t-il rencontré sa nouvelle petite amie, la mannequin de 27 ans Nicole Poturalski, durant la promotion du film Once Upon A Time in Hollywood ? C'est l'histoire qui semble se dessiner alors que la presse du monde entier s'intéresse de plus en plus à ce nouveau couple très glamour. Détail plus singulier de cette rencontre : la mannequin et l'acteur hollywoodien se seraient rencontrés dans le restaurant... du mari de celle-ci. Et il s'en accommoderait très bien.

D'après les informations de Page Six, Nicole Poturalski serait toujours mariée au restaurateur allemand Roland Mary. La jeune femme aurait épousé l'homme d'affaire de 68 ans il y a huit ans et ils auraient un fils de 7 ans ensemble, a dévoilé le Daily Mail. Roland Mary aurait été marié plusieurs fois par le passé et aurait cinq enfants. D'après des proches contactés par les médias, Roland Mary serait très "philosophe" concernant ses relations et sa vie familiale. Le couple serait "ouvert" et ne verrait pas de difficulté à entretenir des relations avec des personnes extérieures à leur mariage. "Il n'est pas intéressé par la négativité ou la jalousie", aurait déclaré un ami du restaurateur sous couvert d'anonymat.

Brad Pitt est toujours officiellement marié, lui aussi, à l'actrice Angelina Jolie. Leur divorce n'a pas encore été prononcé par une juridiction. Le combat judiciaire en cours entre les deux stars semble se tendre ces derniers mois. Angelina Jolie a demandé au juge en charge de superviser le divorce d'abandonner le dossier puisqu'il n'aurait, selon elle, pas fait preuve d'une grande transparence sur ses liens avec l'un des avocats de Brad Pitt. Un conflit d'intérêt qui pourrait empêcher une décision équitable assure les avocats de l'actrice.