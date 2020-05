Brad Pitt et Angelina Jolie ont "une meilleure relation" depuis leur divorce

publié le 29/05/2020 à 17:38

Après un divorce houleux qui avait fait les choux gras des tabloïds, Angelina Jolie et Brad Pitt sont désormais en bons termes. C'est ce que révèle une source proche de l'ancien couple d'Hollywood dans un entretien pour Entertainment Tonight.

Une petite confession à l'occasion des 14 ans de Shiloh Jolie-Pitt. "Ses enfants [de Brad Pitt] sont les plus importants dans sa vie. Il confie à ses amis qu'il a beaucoup appris de la vie grâce à eux. Ils s'entendent tellement mieux avec Angie depuis que les conditions des gardes ont été résolues. Ils ont fait beaucoup de chemin", explique la source au média américain.

Divorcés officiellement depuis 2019, après une séparation en 2016, Angelina Jolie et Brad Pitt se sont écharpés autour de la garde de leurs six enfants. L'actrice de Maléfique avait notamment accusé son ex-mari de ne verser aucune pension alimentaire, ce que l'avocat de l'acteur avait réfuté.



"Leur relation est bien meilleure depuis leur séparation. À la grande surprise de leurs amis très proches, leur communication s'est énormément améliorée et ils sont tous les deux dédiés à la coparentalité", poursuit la source. "Les enfants ont leur planning de garde, ce qui fait une grosse différence pour toute la famille. Ce planning est débarrassé de toutes les tensions précédentes auxquelles ont fait face Brad et Angelina. Maintenant, les enfants passent du temps avec leurs parents, qui sont ravis", précise-t-elle encore.