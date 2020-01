Brad Pitt, sa réaction "naïve" après ses retrouvailles avec Jennifer Aniston

Jennifer Aniston et Brad Pitt aux SAG Awards 2020

publié le 24/01/2020 à 12:50

Brad Pitt n'à que faire de l'hystérie des fans après la cérémonie des SAG Awards 2020. Dans les coulisses de la cérémonie, l'acteur a retrouvé Jennifer Aniston sous les yeux des caméras du monde entier. Sourires en coin, yeux illuminés, contacts physiques... Il n'en fallait pas plus pour que leurs fans et les médias espèrent que l'ancien couple se remette ensemble.

Face à cet engouement, le média américain Entertainment Tonight a pu interviewer Brad Pitt, le 22 janvier 2020. "Je ne sais pas [quoi penser des réactions des fans]. Je suis parfaitement naïf et je vais rester comme ça", explique-t-il, en précisant qu'il n'a pas lu la presse.

Cependant, une source proche des deux stars aurait confié à ET que Brad Pitt et Jennifer Aniston ont eu la même réaction après cette hystérie collective : "Elle ne pensait pas que la réaction du public serait aussi énorme. Ils en ont rigolé un peu ensemble". Une autre source ajoute : "Ils sont sincèrement heureux. Ils travaillent sur leur amitié, car leur rencontre est authentique. Brad l'adore et profite de son moment au soleil [en Californie]". La suite lors de la cérémonie des Oscars 2020 ?