VIDÉO - Booba vs Kaaris : les rappeurs "fêtent" les 1 an de la bataille d'Orly

publié le 01/08/2019 à 13:20

Booba vs Kaaris : nouvel épisode. Alors que les rappeurs continuent de se provoquer par vidéos interposées, le 1er août 2019, Booba a tenu à célébrer un événement tout particulier sur Instagram : le premier anniversaire de la rixe d'Orly. Kaaris a rapidement répondu dans un post.

"Happy birthday Puto". Sobrement légendé et accompagné des hashtags #Orlyouest, #1eraoût et #ohpunaise, le post de Booba (Élie Yaffa de son vrai nom) a été publié au petit matin. Il y a un an exactement, le 1er août 2018, les deux rappeurs rivaux prenaient le même avion pour aller donner un concert à Barcelone. Quand ils s'y sont croisés, Booba et Kaaris se sont battus avec leurs bandes respectives dans le Hall 1 de l'aéroport d'Orly Ouest. Quelques minutes et plus de 50.000 euros de casse plus tard, ils avaient été séparés.

Les vidéos sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux. Jugés pour "violences aggravées et vols en réunion", les deux rappeurs ont écopé de 18 mois de prison avec sursis et 50.000 euros d'amende chacun.

Jeudi 1er août, Kaaris a rapidement répondu à son rival en postant d'autres images de la rixe, sur son compte Instagram. "Rdv en Suisse pour le remake" a notamment écrit le rappeur en légende de sa publication, en faisant référence au combat qui les opposera le 30 novembre, à Bâle, en Suisse.