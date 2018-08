Bagarre avec Booba à Orly : l’avocat de Kaaris invoque la "légitime défense"

publié le 02/08/2018 à 01:55

Une violente bagarre a éclaté mercredi 1er août entre Kaaris et Booba à l’aéroport d’Orly. Les images de l’incartade prises par des voyageurs médusés ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. On y voit les deux rappeurs et plusieurs de leurs proches se frapper brutalement dans une salle d'embarquement du hall 1 du terminal ouest. Selon les deux rappeurs, ils se seraient rencontrés par hasard, alors qu’ils devaient tous deux se produire à Barcelone, en Espagne, le soir même. Au final, treize personnes, dont Booba et Kaaris, ont été interpellés et une enquête a été ouverte.



Lors des gardes à vue, deux versions différentes ont été entendues par les enquêteurs. Selon Me Arash Derambarsh, qui représente Kaaris, son client était en situation de "légitime défense", rapporte Le Parisien. Il "attendait à l’aéroport avec trois de ses amis, son DJ et son manager lorsque Booba est venu vers lui, retrace-t-il auprès du quotidien. Ce dernier l’a insulté, lui et sa famille. Lorsque Kaaris s’est levé, des proches de Booba se sont alors rués vers lui pour le frapper. C’est clairement une agression contre mon client", affirme l’avocat. "Il était en minorité avec ses proches face à Booba et son clan, qui, eux, étaient plus d’une dizaine. Mon client était en situation de légitime défense et les vidéos le prouvent", assure-t-il au Parisien.

Une version différente pour Booba

L’avocat de Booba, Me Yann Le Bras, a défendu mercredi une autre version des faits. "Je constate qu'un groupe d'individus comprenant le rappeur Kaaris s'en est pris à Booba. Il est clair sur les vidéos que ce groupe est arrivé de façon agressive et déterminée et a tenté de l'encercler. Il m'est indiqué que certains auraient pu s'armer de bouteilles pour agresser, a-t-il indiqué sur BFMTV. À partir de ce moment-là seulement, Booba et ses accompagnateurs se sont défendus jusqu'à disperser ce groupe agresseur."