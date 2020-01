publié le 06/01/2020 à 15:25

Découvrez Les Grosses Têtes du lundi 6 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête qui, le soir du 31 décembre 2019 a crié « Vive Demain » en pensant à sa tournée 2020 : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui a fait des excès pendant les fêtes, elle a pris deux fois des carottes râpées : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui en 2020 sera ambassadeur de « Comme J’aime » mais uniquement à la radio : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête pour qui l’année 2020 démarre très fort puisqu’il jouera à l’Olympia mercredi et jeudi prochain : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête qui finirait millionnaire si on indexait sa retraite sur son taux de bonnes réponses : Florian Gazan.

Une Grosse Tête à qui il faut souhaiter non pas ses vœux mais ses miracles pour obtenir ses bonnes réponses en 2020 : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du lundi 6 janvier 2020 Crédit : Kervin Portelli

