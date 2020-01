Les Grosses Têtes sont à Cherbourg-en-Cotentin

publié le 08/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes à Cherbourg ce mercredi 8 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête dont la sensualité de la voix pourrait faire grandir l’obélisque du duc de berry qui se trouve devant l’hotel de ville : Marcela Iacub.

Une Grosse Tête qui dans Cherbourg retiendra surtout la 2ème syllabe : Jean-Marie Bigard.

Une Grosse Tête persuadé que la Manche est plus courte quand il fait chaud : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui commente des matchs de foot à la télévision, sans que les téléspectateurs aient les images, c’est vous dire s’il a sa place à la radio : Yoann Riou.

Une Grosse Tête grand ami de Jean-Paul Belmondo qui est un Professionnel au cinéma et fait le Guignolo à la Radio : Antoine Duléry.

Une Grosse Tête qui espère que l’US Granville battra l’OM en coupe de France, non pas parce qu’il soutient les clubs de la Manche mais parce qu’il est supporter du PSG : Jean-Luc Lemoine.

