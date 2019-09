publié le 02/09/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 2 septembre 2019, Laurent Ruquier et ses Grosses Têtes font leur rentrée des classes

Laurent Ruquier vous présente le premier plateau de la saison :

Une Grosse Tête qui préfère maintenant écouter les ténors de l’Opéra plutôt que ceux de la politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête dont on peut dire au sens propre comme au sens figuré qu’elle présente bien : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui à l’école n’était pas le premier de la classe mais le premier à la cantine : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête qui, s’il avait répondu à tout à l’école comme il le fait ici, se serait fait tabasser à la récréation : Florian Gazan.

Une Grosse Tête qui a souvent eu comme appréciation « trop dissipé » et qui en a fait son métier : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête dont c’est la rentrée aujourd’hui. Il a d’ailleurs longtemps habité une école maternelle ce qui lui permettait d’avoir la rampe d’escalier à sa taille : Jean Benguigui.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !