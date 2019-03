Lelandais et les disparus des Alpes : "Très souvent, il n'y a pas d'enquête"

publié le 13/03/2019 à 22:43

Nordahl Lelandais est-il impliqué dans d'autres affaires judiciaires ? Une cellule spécialisée de la Gendarmerie nationale a identifié "une quarantaine" de dossiers criminels non résolus dans lesquels un lien avec l'ex-militaire peut être envisagé.



Dans le documentaire Contre-enquête, diffusé jeudi 14 mars à 21 heures et présenté par Amandine Begot, M6 s’intéresse à une trentaines de disparitions dans les Alpes. "Entre 2007 et 2017, 28 personnes se sont évaporées dans la nature sans qu'aucune enquête ou presque n'ait cherché à comprendre ce qui leur est arrivé", peut-on entendre au début du documentaire.

Jean-Yves Coquillat, procureur de Grenoble entre 2012 et 2018, reconnaît dans Contre-enquête que "lorsque des disparitions nous sont signalées, il faut faire des enquêtes plus complètes". Lors d'une disparition, "très souvent, il n'y a pas d'enquête", ajoute-t-il. "Nous devons être plus sensibles à ça. Nous devons faire davantage", explique-t-il.