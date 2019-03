"L'Île de la tentation" prépare son retour sur W9

publié le 11/03/2019 à 10:31

Les tentateurs et tentatrices vont faire leur grand retour à la télévision après 9 ans de silence. La célèbre émission de télé-réalité qui teste la solidité de jeunes couples dans un cadre paradisiaque va faire son retour sur W9. L'émission est pourtant née sur TF1 au cœur de l'été 2002, présentée pendant 8 saisons par Stéphane Bouillaud et Céline Géraud. C'est l'animatrice et ancienne reine de beauté belge Julie Taton qui va reprendre le flambeau pour cette neuvième saison.



L'émission va rejoindre cet été la grille de la chaîne qui triomphe chaque après-midi avec ses truculents Marseillais. Le tournage vient de se terminer et la dizaine de candidats ainsi que les Apollon et sirènes sélectionnés pour les appâter se sont rencontrés dans le cadre idyllique de la République dominicaine.

Pour ce qui est du concept, la recette ne devrait pas conserver ses fondamentaux. "Notre intention est de mettre l’accent sur des valeurs positives, la confiance et la sincérité, avec cinq couples ayant de vrais parcours et se posant de vraies questions à un moment crucial de leur vie. Quant aux célibataires, ils sont en quête d’une authentique histoire d’amour", a assuré à nos confrères du Parisien le directeur de W9, Jérôme Fouqueray.