Crédit : Capture d'écran YouTube - McFly et Carlito

Suite et fin des aventures présidentielles du duo de youtubeurs McFly et Carlito. Comme Emmanuel Macron leur avait promis, les deux jeunes papas ont participé au défilé du 14 juillet à bord d'un avion de la Patrouille de France, et cela n'a pas été de tout repos, comme en témoigne la vidéo de leurs aventures, publiée dimanche 18 sur YouTube.

A la suite au match nul de la vidéo du concours d'anecdotes opposant le duo au chef de l'État, ce dernier leur a donné le gage de prendre part au défilé du 14 juillet, à bord des Alphajets de l'armée de l'air, et c'est chose faite. En moins de 24 heures, la vidéo retraçant leurs vols a déjà été visionnée plus de 2,5 millions de fois.



Après avoir passé toute une série d'examens, les deux amis se sont envoyés en l'air jusqu'à 900 km/h. Et si Carlito, incrédule, a même eu l'opportunité de conduire lui-même l'Alphajet, McFly a de son côté eu quelques petites mésaventures. En effet, lors du premier vol, le vidéaste qui vient de fêter ses 35 ans a à plusieurs reprises signalé qu'il ne se sentait pas très bien. Cela s'est confirmé lors de l'atterrissage, où David Coscas, de son vrai nom, s'est emparé du sac à vomi. "J'en pouvais plus sur la fin", a-t-il concédé tandis que Raphaël Carlier (Carlito) a pour sa part vécu "l'un des meilleurs moments de sa vie".

Mais ce n'est pas tout pour McFly, qui lors du deuxième vol au-dessus des Champs-Élysées a dû faire face à un autre petit souci technique : une vie d'uriner très pressante. En effet, s'ils sont autorisés à aller aux toilettes avant le vol, les pilotes ne peuvent plus y aller une fois qu'ils sont équipés.

"Juste avant le décollage, je me dis : si je ne pisse pas, soit je vais m'évanouir, soit je ne vais pas profiter, c'est hors de question ça n'arriver qu'une fois dans ma vie", a confié McFly à ses abonnés. Alors, afin de "pouvoir profiter de son vol", le YouTubeur s'est soulagé dans sa combinaison. Une chose assez fréquente, a tenu à le rassurer l'un des pilotes.

Malgré ces quelques petits couacs, les deux comparses ont vécu une aventure extraordinaire, qui les a marqués à vie. Dans leur vidéo, ils en ont profité pour rappeler à l'ordre Emmanuel Macron, qui n'a de son côté toujours pas "fait sa part du gâteau", à savoir faire une allocution avec une photo de McFly et Carlito derrière lui.