Vidéo de Macron avec McFly et Carlito : "Ça brouille le message de verticalité du président"

publié le 25/05/2021 à 19:13

Emmanuel Macron a tenu sa promesse et a participé à un "concours d'anecdotes", avec les youtubeurs McFly et Carlito. La vidéo a été publiée le dimanche 23 mai, dans celle-ci le chef de l'État s'est notamment engagé à afficher une photo des deux vidéastes à l'occasion de son discours le 14 juillet prochain.

"On eu des scènes burlesques sous les ors du palais de la République", constate le politologue Jérôme Fourquet, invité sur RTL. "On a une espèce de contraste qui est très déstabilisant. Je pense que ça brouille le message de verticalité, la volonté jupitérienne du président de la République", poursuit-il.

Selon le directeur du département Opinion de l'Ifop, le bilan de cette initiative reste mitigé : "Je ne suis pas sûr que cela donne beaucoup de clarté et donc on voit un président très à l'aise pour endosser des rôles et s'adapter à toutes les situations. Donc, ça peut plaire à toute une partie de l'électorat mais ça peut aussi interpeller une autre partie de l'électorat qui peut se demander quel est le véritable individu qui se cache derrière ce personnage".