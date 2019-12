Vacances de Noël 2019 : les films Disney à ne pas manquer à la télé

Elsa et Anna de "La reine des neiges".

publié le 22/12/2019 à 09:01

Revoir des films Disney cultes fait partie de la magie de Noël. Les chaînes télé, qui ont du mal à faire de l'audience à cette période, l'ont bien compris. Les vacances sont donc l'occasion idéale pour revoir les dessins animés ou films qui ont marqué votre enfance, ou partager avec vos enfants ceux qui cartonnent sur la nouvelle génération.

Sans oublier qu'en plus des grands classiques, le catalogue Disney s'est étoffé ces dix dernières années puisque le géant américain a racheté les franchises Star Wars et Marvel. Permettant aux guerriers Jedi, aux super-héros et à Elsa, la reine des neiges, de se côtoyer (de loin !).

À la télévision à partir de ce week-end, en journée et en soirée, il y aura tout ce qu'il faut pour occuper petits et grands en attendant le père Noël, et même après son passage.

Dimanche 22 décembre

- Avengers : l'ère d'Ultron sur TF1 à 21h05,

- Aladdin sur France 2 à 21h05,

- Mary Poppins sur W9 à 21h05.

Lundi 23 décembre

- Star Wars : Le Réveil de la Force sur TF1 à 21h05,

- La Petite Sirène sur France 2 à 13h40,

- Alice au Pays des Merveilles sur France 2 à 15h05,

- La Reine des Neiges sur M6 à 21h05,

Mardi 24 décembre

- Pinocchio sur France 2 à 13h45,

- Le Voyage d'Arlo sur M6 à 21h05,

- Planes 2 sur M6 à 22h45,

Mercredi 25 décembre

- Cendrillon sur France 2 à 13h40,

- Blanche Neige et les sept nains sur France 2 à 14h55,

- Avengers : Endgame sur Canal+ à 21h05.

Jeudi 26 décembre

- Star Wars : Le Réveil de la Force sur TF1 à 13h55,

- Rogue One : A Star Wars Story sur TF1 à 16h15,

Dimanche 29 décembre

- Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar sur M6 à 21h05,

- Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence sur M6 à 23h35.