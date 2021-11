"Une Ambition intime" (M6) : le cadeau incroyable de Simone Veil à Rachida Dati

À l'occasion du tournage de la série d'entretiens de Karine Le Marchand avec des femmes politiques pour Une Ambition Intime, Rachida Dati est revenue sur sa relation très personnelle avec Simone Veil. La ministre qui s'est battue pour l'IVG en France est devenue une guide pour la jeune Rachida Dati comme cette dernière le racontera en longueur dimanche 7 novembre dès 21h05 sur M6.

"Avec Simone Veil on avait des combats communs avec des vies différentes, explique l'ancienne Garde des Sceaux de Nicolas Sarkozy. On parlait de tout. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, on parle de la magistrature. Et elle me dit : ça oxygènerait cette profession [si Rachida Dati devenait magistrate, ndlr]. C'est comme ça que j'ai intégré la magistrature. Quand je suis devenue magistrate et que j'allais prêter serment, Simone Veil me dit : Oh, j'aurais voulu vous offrir un cadeau mais je ne savais pas quoi vous offrir donc je vous offre ma robe."

Interrogée sur son émotion lors de ce passage de relai très symbolique, Rachida Dati confie : "J'ai sa robe avec son nom de jeune fille. J'étais en dehors de l'échelle de Richter, j'étais en dehors de toutes les normes !"

"Nous avions un lien extraordinaire"

À la mort de Simone Veil, Rachida Dati bouleversée avait pris la parole sur l'antenne de RTL pour raconter ce lien. "J'ai beaucoup d'émotions, confiait-elle. J'étais très liée à Simone Veil, ma vie est liée à la sienne, mes combats sont liés aux siens et ses combats à elle m'ont protégée tellement souvent". C'est un rapport presque filial qui existait entre les deux femmes. "Elle m'a sauvée, elle m'a consolée, elle m'a mise debout, elle m'a aidée", se souvenait Rachida Dati qui expliquait avoir pu compter sur Simone Veil lors du décès de sa mère. "Maman est partie, je pensais que je n'allais pas m'en remettre et c'est une femme qui à ce moment-là m'a parlé de sa maman, de sa vie, et ça m'a permis d'être debout. Nous avions un lien extraordinaire", poursuivait-elle.

"C'est une femme qui a donné une définition et un sens au mot 'vie'. Quand on connaît son parcours, son vécu, son attachement aux femmes… Vous ne pouviez pas tenir ni résister à l'émotion, aux larmes et au chagrin quand elle parlait de sa sœur, de sa maman, de sa vie, tout cela avec une grande dignité. La France perd aujourd'hui une de ses plus grandes consciences, une de ses plus grandes incarnations à tous points de vue".

Dans Une Ambition Intime, Karine Le Marchand revient sur la vie familiale de Rachida Dati, ses parents M'Barek Dati, fier maçon d'origine marocaine, et de Fatima-Zohra d'origine algérienne, ses 11 frères et sœurs, sa fille... Ensemble, elles reviennent là où l'ex-Garde des Sceaux a grandi et des personnalités comme Nicolas Sarkozy viennent éclairer le public sur la personnalité de celle qui est aujourd'hui maire du VIIe arrondissement de Paris.