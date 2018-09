Marie-Christine, plus grande championne de l'émission "Tout le monde veut prendre sa place"

publié le 29/09/2018 à 14:56

Cela faisait presque 5 ans que Julien détenait le plus grand nombre de victoires au jeu Tout le monde veut prendre sa place, présenté tous les midis par Nagui sur France 2. Un record qui est tombé ce samedi 29 septembre.



Avec 153 victoires (contre 152) et 162.200 euros de gains cumulés (contre 154.000 euros pour Julien), Marie-Christine est devenue la plus grande championne de l'émission. "Une femme enfin !", s'est-elle écriée après sa 153e victoire. "Je vais encore pleurer", a-t-elle ajouté très émue.

Cette maman de jumeaux a vu ses deux fils la rejoindre quelques instants plus tard sur le plateau, pour fêter ce record en famille. Elle a d'ailleurs confié à Télé-Loisirs que ses enfants souhaitaient la voir établir "un record absolu" de 200 victoires.

Très discrète, cette habitante de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) s'est également épanchée sur sa soudaine notoriété auprès de nos confrères : "Je trouve bizarre que des gens me disent qu’ils sont fans, parce que c’est étonnant de réaliser que je suis entrée dans la vie de personnes que je ne connais pas. Je n’y étais pas préparée".

Un immense BRAVO à Marie-Christine qui devient la plus grande championne de l'histoire de #TLMVPSP ! pic.twitter.com/YdhEzBq1Ix — France 2 (@France2tv) 29 septembre 2018

Et sa popularité ne risque pas de s'évanouir de sitôt puisque Marie-Christine sera à l'antenne dès dimanche, pour espérer atteindre, dans quelques semaines, la 200e victoire tant attendue.