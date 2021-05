Pierre, Mohamed, Sarah et Matthias dans la saison 12 de "Top Chef"

publié le 12/05/2021 à 15:02

La compétition de la saison 12 de Top Chef devient de plus en plus intense. La deuxième partie des quarts de finale sera diffusée ce 12 mai à 21h05 sur M6. Pour le moment, seuls Matthias (brigade de Philipe Etchebest) et Pierre (brigade jaune, Michel Sarran) ont obtenu un premier pass pour la demi-finale.

Dans cet épisode 14, les candidats devront donc redoubler de créativité pour se qualifier en demi-finale du concours culinaire lors des épreuves de la cheffe Anne-Sophie Pic. Pour rappel, chacun doit obtenir 2 pass pour accéder à l'étape supérieure. La meilleure cheffe du monde et la cheffe la plus étoilée va lancer un défi de taille à Sarah, Mohamed, Matthias et Pierre : la cuisson à l'étuvée dans un fruit ou un légume.

Ils devront trouver le bon accord de saveurs et le bon contenant pour la cuisson, qui ne doit pas se manger. La cheffe Anne-Sophie Pic est par ailleurs connue pour un plat de coquilles Saint-Jacques au rhum et céleri, cuites dans une noix de coco. Dans la seconde partie de l'émission, les candidats devront relever le défi du chef triplement étoilé Éric Frechon. Il faudra travailler l'œuf, un produit que le chef apprécie particulièrement. Le but ? Lui faire découvrir l'œuf d'une manière qu'il n'a jamais dégusté, soit par la texture, le goût ou la cuisson.