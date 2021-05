publié le 05/05/2021 à 14:10

La compétition de Top Chef 2021 se resserre de plus en plus. Ils ne sont plus que 4 à concourir : Mohamed de la brigade d'Hélène Darroze (rouge), Matthias dans celle de Philippe Etchebest (bleue), Sarah dans la brigade de Paul Pairet (violette) et Pierre, dans la brigade de Michel Sarran (jaune).

Cet épisode 13 diffusé dès 21h05 ce 5 mai sur M6 va s'ouvrir avec l'épreuve d'Heston Blumenthal. C'est la première fois que le chef britannique vient dans le concours. Il est considéré comme le précurseur de la cuisine moléculaire, chef star de l'Outre-Manche, et inventeur de la triple cuisson des frites, entre autres.

Il va lancer un défi de "food-pairing" aux quatre candidats, méthode révolutionnaire d'associations d'aliments qui a bouleversé la gastronomie. Le principe ? Deux aliments qui ont une seule molécule d'arôme en commun peuvent s'associer à la perfection. Ainsi, à Sarah, Mohamed, Matthias et Pierre d'associer deux produits qui semblent impossibles à accorder pour réaliser des assiettes légendaires.

La deuxième épreuve se déroulera dans le restaurant 3 étoiles l'Oustau de Baumanière. Le chef Heston Blumenthal lancera son deuxième challenge aux candidats : l'agneau en croûte, plat qui lui a donné sa révélation pour la cuisine lors de sa première dégustation. Sarah, Mohamed, Matthias et Pierre devront présenter leur version modernisée de l'agneau en croûte, haricots et pommes de terre. Ils seront jugés par les chefs triplement étoilés Glenn Viel et Heston Blumenthal. Si l'un deux obtient les deux pass dans cet épisode 13, il ou elle sera directement qualifié pour les demi-finales.