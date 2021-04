publié le 06/04/2021 à 13:15

Ils et elles sont encore 8 en compétition dans la saison 12 de Top Chef. Et depuis l'épisode 8, des brigades ont changé de candidats. Ainsi, Thomas a rejoint Mohamed dans la brigade rouge d'Hélène Darroze. Bruno a pu regagner sa place dans le concours et fait partie de la brigade bleue de Philippe Etchebest avec Matthias. Baptiste et Sarah sont dans la brigade violette de Paul Pairet, Pierre dans celle de Michel Sarran (jaune) tandis qu'Arnaud est le candidat sans brigade.

Dans l'épisode 9 du 7 avril prochain sur M6, les 8 candidats vont s'affronter lors d'une épreuve de bouchées par le chef triplement étoilé Christian Le Squer. Ce dernier va demander aux brigades de réaliser un menu, à savoir entrée, plat et dessert, en seulement trois bouchées. Un exercice périlleux car tout devra bien être équilibré, assaisonné et créatif dans la bouchée présentée.

Dans la seconde partie de l'épisode 9, une grande première : l'épreuve verte. C'est le chef triplement étoilé Mauro Colagreco, engagé pour la planète et seul chef au monde à avoir reçu la certification "plastic free", car il a réduit de 90% en 3 ans, l'utilisation du plastique dans son restaurant.

La ministre Barbara Pompili dans l'épisode 9 de "Top Chef" Crédit : Marie ETCHEGOYEN/M6

Les candidats devront cuisiner un plat qui fera passer un message écologique qui leur tient à cœur. Ils et elles devront ainsi réaliser un visuel choc et surprendre Mauro Colagreco par les goûts et les saveurs. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique est l'invitée exceptionnelle de cette épreuve qui se déroulera dans le ministère de l''Écologie.