"Top Chef" 2021 : guerre des restos, invités... Que vous réserve l'épisode 11 ?

publié le 21/04/2021 à 14:46

C'est probablement l'épreuve que les fans de Top Chef attendent le plus. L'épreuve des restos sera dévoilée ce 21 avril sur M6 pour cette 11ème semaine de compétition.

Les six candidats de Top Chef 2021 toujours en lice, Mohamed et Arnaud (brigade rouge, Hélène Darroze), Pauline dans la brigade violette de Paul Pairet, Mathias et Bruno (brigade bleue, Philippe Etchebest), et Pierre dans la brigade jaune de Michel Sarran, vont former 3 binômes. Tous auront 48h heures pour créer un restaurant de toutes pièces : du sol au plafond, avec la décoration et le menu.

C'est ensuite le critique culinaire François-Régis Gaudry qui passera devant les vitrines et son verdict sera sans appel : le restaurant qui ne lui plaît pas de l'extérieur n'ouvrira pas ses portes. Coronavirus oblige, les candidats vont devoir élaborer des menus pour François-Régis Gaudry et leurs chefs de brigade, mais aussi des versions de ces menus transportables. Les menus seront ainsi livrés chez les autres critiques culinaires qui évalueront les plats depuis chez eux. Et l'autre nouveauté de cette guerre des restos, c'est que le plat à emporter sera jugé en majorité.

Les candidats qui n'auront pas remporté la guerre des restos se retrouveront sur la sellette. Le thème de cette dernière chance de l'épisode 11 est la salade.